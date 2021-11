"Semana de contenção de contactos". Teletrabalho obrigatório e reinício das aulas atrasado

Veja também:

O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, que haverá uma "semana de contenção de contactos" no período após o Natal e Ano Novo.

De 2 a 9 de janeiro, o teletrabalho será obrigatório e as discotecas estarão encerradas, explicou António Costa, na conferência de imprensa de atualização das novas medidas de combate à pandemia da Covid-19.

Além disso, o Governo vai atrasar o início das aulas do segundo período para o dia 10 de janeiro. Um atraso que será compensado "com os dois dias de pausa no Carnaval e três dias de pausa na época da Páscoa".

"Não podemos ter um janeiro que se possa aproximar do trágico janeiro de 2021", justificou o chefe do Executivo, sublinhando que há "um agravamento de novos casos diários, nos internamentos e em óbitos".

Portugal está a entrar "numa fase de maior risco", devido ao crescimento generalizado da pandemia, da proximidade do inverno e da época festiva.