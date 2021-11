"Semana de contenção de contactos". Teletrabalho obrigatório e reinício das aulas atrasado

Veja também:

O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, que haverá uma "semana de contenção de contactos" no período após o Natal e Ano Novo.

De 2 a 9 de janeiro, o teletrabalho será obrigatório e as discotecas estarão encerradas, explicou António Costa, na conferência de imprensa de atualização das novas medidas de combate à pandemia da Covid-19.

Além disso, o Governo vai atrasar o início das aulas do segundo período para o dia 10 de janeiro. Um atraso que será compensado "com os dois dias de pausa no Carnaval e três dias de pausa na época da Páscoa".

"Não podemos ter um janeiro que se possa aproximar do trágico janeiro de 2021", justificou o chefe do Executivo.

António Costa informou, ainda, que a partir do dia 1 de dezembro, o país entra em Estado de Calamidade, para "se aplicar as medidas que se justifiquem e que sejam proporcionais ao risco que vivemos".



A partir desse dia, passará a ser obrigatório o uso de máscaras em espaços fechados e em todos os recintos que não tenham sido especificamente excecionados pela Direção-Geral da Saúde.

Será também obrigatória a apresentação de certificado digital para aceder a restaurantes, estabelecimentos turísticos e de alojamento local, bem como de eventos com lugares marcados e ginásios.

Para visitar lares, pacientes internados, para participar em grandes eventos sem lugares marcados, improvisados ou de natureza desportiva, e para aceder a discotecas e bares será necessário ter um teste negativo.

Por fim, todos os passageiros que chegam a Portugal de avião terão de apresentar testes negativos e foi anunciado o agravamento das sanções para as companhias de aviação que não cumpram com esta restrição.

[em atualização]