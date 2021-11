Seixal. Bispo evangélico constituído suspeito de auxílio à imigração ilegal

Um bispo de uma Igreja Evangélica no Seixal, distrito de Setúbal, foi constituído arguido por suspeita da prática reiterada de crimes de auxílio à imigração ilegal, na sequência de uma investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Agentes levaram a cabo sete mandados de busca em domicílio e outras instalações e dois mandados de busca em viaturas, no âmbito de uma investigação, sob coordenação do DIAP do Seixal, associada à atividade de uma igreja evangélica radicada neste concelho da Margem Sul.

O bispo, de 66 anos, foi constituído arguido por suspeita da prática reiterada de crimes de auxílio à imigração ilegal.

Com a ajuda da sua companheira, o bispo trouxe para Portugal, desde 2018, dezenas de alegados ministros do culto, beneficiando das facilidades legais para esse efeito.

Já em território nacional, os alegados ministros da igreja obtiveram, com a sua ajuda e a troco de elevadas quantias monetárias, a regularização junto do SEF e passaram a dedicar-se a outras atividades que nada têm a ver com a vida evangélica.

Além de cobrar pelos processos de legalização, o arguido instalou os cidadãos estrangeiros em supostas bases missionárias da igreja e com inadequadas condições de habitabilidade, a troco de cerca de 300 euros mensais por quarto.

Na operação, adianta do SEF, foi ainda apreendida documentação, telemóveis e dinheiro.