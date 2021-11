Dois alunos feridos devido a agressão com x-ato em escola de Alcobaça

Dois alunos de uma escola, em Alcobaça, foram transportados, esta quinta-feira, ao hospital na sequência da uma rixa e agressões com um x-ato, informaram os bombeiros.

O desacato entre os dois alunos ocorreu “cerca do meio-dia”, na Escola Básica 2/3 D. Pedro I, em Alcobaça, no distrito de Leiria, onde os bombeiros foram “acionados para um episódio de agressões, que já estava controlado quando chegaram os meios”, disse à agência Lusa o comandante da corporação de Alcobaça, Leandro Domingos.

As agressões aconteceram fora das aulas e resultaram em “dois menores com ferimentos ligeiros, um dos quais inspirava alguns cuidados, por ter sofrido ferimentos ao nível do baço, efetuados com um x-ato”,

A vítima, um rapaz de 17 anos, foi transportada ao Hospital de Leiria.

A segunda vítima, uma rapariga de 16 anos, “que foi acidentalmente apanhada na confusão”, foi transportada ao Hospital de Alcobaça onde recebeu assistência, explicou o comandante dos bombeiros.

No local estiveram quatro bombeiros da corporação de Alcobaça, apoiados por quatro veículos, a Viatura Médica de Emergência de Reanimação e sete elementos da PSP.