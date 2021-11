Costa. "Resiliência e empenho" do SNS é "absolutamente indiscutível”

O primeiro-ministro, António Costa, considerou, esta quinta-feira, ser “absolutamente indiscutível” que, mesmo nos “momentos mais terríveis da pandemia”, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e todos os seus profissionais mostraram “uma total dedicação, resiliência e empenho”.

Na conferência de imprensa na qual apresentou novas medidas para controlar o agravamento da pandemia de Covid-19, António Costa foi questionado sobre as recentes declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, no parlamento, que defendeu ser preciso pensar no processo de seleção dos profissionais de saúde já que, “porventura outros aspetos como a resiliência, são aspetos tão importantes como a sua competência técnica”.

“Aquilo que nós pudemos constatar é que mesmo nos momentos mais terríveis desta pandemia, como foram os meses de janeiro e fevereiro do ano passado, o Serviço Nacional de Saúde e todos os seus profissionais, desde os assistentes operacionais aos médicos, todos mostraram uma total dedicação, resiliência, empenho, esforço no cumprimento da sua função e isso é absolutamente indiscutível e todos estamos gratos aquilo que é o esforço extraordinário dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde”, respondeu o chefe do executivo.