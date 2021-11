Vacinar crianças contra a Covid. O que podemos esperar para já?

A Sociedade Portuguesa de Pediatria considera que as vacinas contra a Covid-19 são seguras também em crianças, mas defende que a decisão de vacinar deve ter em conta outros dados, como a gravidade e a prevalência da infeção.

Não é automático. A decisão da EMA é importante, mas não será a única a ter em conta – a Direção-Geral da Saúde (DGS) pediu também um parecer técnico ao grupo de trabalho de pediatras criado no verão passado para se pronunciar sobre a vacinação dos adolescentes e esse grupo, ao que a Renascença apurou, tem uma primeira reunião marcada para amanhã, quinta-feira.

Se houver autorização do regulador, Portugal vai vacinar as crianças?

Decisão ao nível europeu pode ser tomada já na quinta-feira. Está agendada uma reunião extraordinária dos peritos da Agência Europeia do Medicamento (EMA), para analisar o alargamento da vacina a crianças entre os 5 e os 11 anos.

Vacinar ou não vacinar os menores de 12 anos é a questão que se tem levantado nos últimos dias, enquanto se aguarda a decisão do regulador europeu.

Em Israel, também começaram ontem a ser vacinadas as primeiras crianças a partir dos 5 anos, enquanto a China está há um mês a vacinar crianças a partir dos três anos.

No Canadá, esse processo está agora a começar. Na terça-feira, abriram os agendamentos para vacinação das crianças.

Alguns já começaram a vacinar as crianças mais novas – desde logo, os Estados Unidos, que iniciaram a vacinação crianças a partir dos 5 anos há três semanas.

O problema é que as crianças, como não estão vacinadas, são nesta altura um dos principais veículos de transmissão da Covid-19.

A luz verde chega com ressalvas, dado que os risco(...)

A própria região de Macau já começou esta semana também a vacinar nessas idades.

Na América Latina, o Chile, por seu lado, começou em setembro a vacinação dos maiores de 6 anos e Cuba também desde setembro está a vacinar a partir dos dois anos.

As crianças levam a mesma vacina dos adultos?

A vacina é a mesma, as doses também, mas a dosagem não. A vacina da Pfizer, que é a que está em análise na Agência Europeia do Medicamento, as crianças recebem uma dose que é um terço da que é administrada aos adultos.