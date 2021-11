Vacinação de crianças. Pais com receio seguem decisão de regulador europeu

"Naturalmente, esta é uma decisão individual e não me admira nada que muitos pais continuem com sérias dúvidas", diz.

Contudo, adianta Inês Azevedo, há muitos fatores a levar em consideração na hora de tomar a decisão, um dos quais a adequação à realidade portuguesa.



“Os estudos científicos indicam que a transmissão parece ser baixa em idades mais jovens, mas não conhecemos os dados nacionais e será necessário ter acesso a esses dados para perceber a importância de vacinar crianças neste grupo etário”, defende a SPP.

A Sociedade Portuguesa de Pediatria sublinha ainda que, “como muitos adultos agora estão protegidos pela vacinação, é natural que a proporção de novos testes positivos encontrados em crianças seja maior do que antes”, especialmente com a "testagem intensiva das crianças" a frequentar as escolas.

Da parte do Governo, tendo em conta as declarações dos partidos que na terça-feira se reuniram com o primeiro-ministro para falar sobre as medidas a tomar para conter a quinta vaga da pandemia, não haverá vontade, para já, de avançar com a vacinação dos menores de 12 anos. A prioridade é agora o reforço da vacina nos grupos mais vulneráveis.