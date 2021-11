Vacinação Covid obrigatória? "Sem dúvida", ou "não se justifica abrir caixa de Pandora"?

Veja também:

O imunologista Bruno Silva Santos defende a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 à escala global.

Comentando as declarações do diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa que, esta quarta-feira, disse, em entrevista à Sky News, que era chegado o momento de debater a obrigatoriedade da imunização contra o novo coronavírus, Silva Santos lembra que, no passado, foi graças a uma decisão semelhante que foi possível erradicar a varíola.

“Para mim, [a vacina anti-Covid] devia ser obrigatória em todo o mundo, sem dúvida”, defende este especialista em declarações à Renascença.

“É um debate que deve ser tido, porque nos anos 70, a Organização Mundial da Saúde fez uma campanha a nível mundial com o objetivo de erradicar a varíola e no ano de 1980 foi declarada extinta esta doença que, num século matou 400 milhões de pessoas em todo o mundo”, fundamenta o investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa (IMM-UL) .

Diferente é a leitura de Miguel Prudêncio, que considera desnecessária uma eventual obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19.