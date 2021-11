Se o SNS abandonar os desfavorecidos, "o problema é o Ministério da Saúde"

Os médicos de carreira hospitalar consideram que a pandemia que o país ainda enfrenta não deve servir de argumento para manter os clínicos reféns das más condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O alerta surgiu esta terça-feira na Renascença pela voz de Carlos Costa Almeida, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Carreira Hospitalar, no dia em que a Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS) revelou que, desde 1 de maio deste ano, mais de 400 médicos saíram dos hospitais públicos.

Nos últimos tempos sucederam-se, também, as demissões em várias unidades hospitalares do setor público, a mais recente ocorreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde 10 chefes do serviço de Urgência invocaram falta de condições de trabalho para renunciarem aos cargos.

Para Carlos Costa Almeida, o estado da Saúde em Portugal é da exclusiva responsabilidade do Governo e das suas más opções e, se nada for feito, a situação "vai piorar, porque, agora [os médicos] saem, mas no passado não os contratavam".