Rendeiro mente "com todas as palavras". Advogado que representou ex-banqueiro nega ter concebido plano de fuga

O ex-advogado de João Rendeiro negou, esta terça-feira, a acusação do antigo dono do BPP de que teria sido ele a montar o plano de fuga para parte incerta do antigo banqueiro.

Em entrevista à CNN Portugal, esta terça-feira à noite, Carlos do Paulo explicou que renunciou ao mandato quando Rendeiro não voltou para Portugal, acrescentando ainda que o seu ex-cliente “mente com todas as palavras” e “está desesperado contra tudo e contra todos”.

O advogado nega saber o paradeiro de João Rendeiro, que acusa de ter lançado um ataque “contra a honra de todos os advogados”, após as declarações do ex-banqueiro numa entrevista que deu à CNN Portugal, na segunda-feira.