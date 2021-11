Instalações do Sporting de Braga e Vitória e Guimarães alvo de buscas

Agentes da Autoridade Tributária (AT), acompanhados de elementos da GNR, estão a realizar buscas às instalações da Sociedades Anónimas Desportivas do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães. A Renascença confirmou junto de fonte policial que as buscas começaram às 7h00.





As diligências está a ser acompanhadas pelo juiz do Tribunal Central Carlos Alexandre e "foram ordenadas na sequência da análise do material apreendido no descurso das buscas realizadas em março de 2020, na designada Operação Fora de Jogo ", confirma o Ministério Público (MP), em comunicado

"Em causa estão suspeitas de negócios simulados, celebrados entre clubes de futebol e terceiros, que tiveram em vista a ocultação de rendimentos do trabalho dependente, sujeitos a declaração e a retenção na fonte, em sede de IRS, envolvendo jogadores de futebol profissional. Os valores envolvidos rondarão os 15 milhões de euros. Os factos em investigação são suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais", esclarece o MP.

Foram emitidos cerca de duas dezenas de mandados de busca domiciliárias e não domiciliárias. Além das instalações de Sociedades Anónimas Desportivas, as diligências decorreram também em empresas e escritórios de advogados.