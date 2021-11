Covid-19. Governo pondera adiar retoma das aulas por uma semana após o Natal

De acordo com o calendário previsto pelo Ministério da Educação, as aulas após o Natal retomam a 3 de janeiro, mas, de acordo com a RTP, não é certo que tal venha a ocorrer.

O adiamento do início do segundo período das aulas por uma semana vai ser avaliado no Conselho de Ministros desta quinta-feira, como forma de acautelar eventuais picos de contágio resultantes do período de pausa letiva.

A maior incidência de infeções está, precisamente, nas crianças até aos nove anos, pelo que a vantagem da eventual aplicação desta medida seria evitar o regresso de alunos infetados ao ambiente escolar.