Boletim DGS. Mais de 3.500 novos casos em dia com 17 mortos

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 3.773 novos casos de Covid-19 e 17 mortos. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, os internamentos também aumentaram, quer em enfermaria, quer em unidades de cuidados intensivos.

Há agora 681 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais, mais 32 do que ontem, dos quais 105 em cuidados intensivos (mais 12 do que ontem).

O número de novos casos de Covid-19 agora registado é o valor mais elevado desde 28 de julho, quando se verificaram 3.452.

O índice de transmissibilidade, o R(t), subiu ligeiramente, uma centésima a nível nacional, fixando-se agora a 1,20. A incidência aumentou de 228,9 casos por 100 mil habitantes para 251,1 casos por 100 mil habitantes.

O número de casos ativos também subiu, estando agora próximo dos 50 mil (48.032), mais 2.262 do que ontem.

Das 17 vítimas mortais, 10 tinham mais de 80 anos, quatro entre 70 e 79 anos e três entre os 60 e os 69 anos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.130.091 casos da doença, dos quais, 18.370 morreram e 1.063.689 conseguiram recuperar.