Tomar. Vacinação Covid a meio gás porque idosos não leem SMS

O facto de a convocatória estar a ser apenas feita por SMS será a razão aparente. O enfermeiro explicou que “nas fases anteriores, estes grupos etários foram contactados telefonicamente”, e, nesta fase, as pessoas estão a receber SMS, o que pode estar na origem desta situação, já que “estes grupos etários não se sentem tão à vontade com os SMS.”

Emília Peixoto veio de Ferreira do Zêzere para levar a primeira dose da vacina, já que a realização de duas cirurgias a impediu de levar as doses anteriores na altura definida.

À Renascença lamentou ter visto “muitas pessoas” juntas, o que a surpreendeu pois “deviam ter mais distância umas das outras”.

Para a sexagenária, isso “será culpa das próprias pessoas, que querem sempre seguir em frente”. Por isso “devia haver ali mais uma pessoa a controlar a distância”.

A organização do Centro de Vacinação tenta controlar a situação. Segundo o enfermeiro João Paulo, “existem marcas na fila dentro do pavilhão e existem marcas no chão que estabelecem a distância mínima recomendada, mas, mesmo assim, as pessoas juntam-se” porque “as pessoas têm sempre muita pressa”.

Centro tem elevador mas nem todos o utilizam

No espaço, 11 pessoas, entre assistentes operacionais, enfermeiros e médicos asseguram o funcionamento do centro que, nas últimas semanas tem sido alvo de fortes críticas nas redes sociais devido à alegada falta de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.

Há inclusivamente relatos de quem viu um idoso a cair depois de ter subido as escadas.