Plenário da Transtejo paralisa ligações fluviais na quarta-feira à tarde

As ligações fluviais no Tejo vão estar suspensas na tarde desta quarta-feira, entre as 14h30 e as 17h30, por causa de um plenário dos trabalhadores da Transtejo.

Em comunicado a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores dos Transportes (FECTRANS) informa que os trabalhadores da Transtejo vão reunir em plenário para fazerem um balanço das negociações com a administração da empresa e que, por esse motivo, as ligações entre as duas margens do Tejo, do Cais do Sodré para Cacilhas, Seixal e Montijo e a ligação Trafaria-Porto Brandão-Belém vão ser interrompidas por volta das 14h00 e só serão retomadas cerca das 18h00. No caso do Montijo, o último barco antes da interrupção sai às 13h30.

Já este mês, os trabalhadores da Transtejo realizaram cinco dias de greve parcial, entre os dias 8 e 12. No entanto, como se mantém uma greve ao trabalho extraordinário, quase todos os dias há carreiras que são suprimidas em todas as ligações.

Os sindicatos apontam para a necessidade de contratar pelo menos mais 30 trabalhadores nas diversas categorias, já que atualmente só é possível realizar as carreiras programadas com recurso a trabalho suplementar.