Operadores de cargas e descargas "desrespeitam limites de tonelagem" na Baixa, diz autarca

A Câmara de Lisboa tem de impor e fazer respeitar limites à circulação de veículos pesados no centro histórico. O pedido é feito pelo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior após o incidente desta manhã com um pesado de mercadorias.

Um camião de bebidas fez abater uma parte da calçada da Rua Augusta, tendo uma das rodas traseiras ficado enterrada no piso.

À Renascença, Miguel Coelho diz que o incidente deu-se “certamente por excesso de peso” e que não é aceitável que camiões de grande porte continuem a desrespeitar os limites.

“Isto é um contínuo desrespeitar por parte de todas estas empresas que fazem cargas e descargas aqui no centro histórico, que vêm com veículos com tonelagem superior ao que é aceitável. Até me admira isto não acontecer mais vezes.”

“Penso que está na altura de a CML assumir sobre esta matéria uma posição mais rígida, impondo a todos estes operadores logísticos que cumpram as regras e utilizem veículos que não ponham em perigo a estabilidade da via pública”, exige ainda.

O autarca recorda que a natureza do subsolo na baixa lisboeta, pela proximidade do Tejo, é um fator agravante. “Todo este subsolo, as infraestruturas subterrâneas são muito antigas e por isso é natural que haja águas que corroam a sustentabilidade do piso e, portanto, não se deve agredir desta forma o espaço público”.

Miguel Coelho explica que os regulamentos da câmara permitem cargas e descargas nas ruas pedonais até uma certa hora, mas só com veículos mais pequenos. “Em termos de regulamento, as cargas e descargas têm de ser feitas por veículos com uma tonelagem inferior, têm de ser veículos mais pequenos. Percebo que isto dá mais trabalho aos operadores, mas isso é a vida. Em vez de virem uma vez, vêm cinco ou seis. O centro histórico é assim mesmo, não se pode é pôr em perigo a circulação das pessoas e toda a atividade económica e comercial dos estabelecimentos que estão aqui.”

Diz ter recebido, da parte dos serviços da Câmara Municipal, garantias de que a situação está a ser estudada e haverá uma intervenção rápida para reparar a via.