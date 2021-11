Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 14 mortos e 2.560 infetados com Covid-19. O número de internados subiu para 649, mais 21 do que ontem, mas manteve-se a nível de cuidados intensivos (93, sem alteração relativamente a ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona do país com maior número de novas infeções, com 831, seguida do Norte, com 780, e o Centro com 568.

Das 14 vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos, sete tinham entre 70 e 79 anos, duas entre os 60 e os 69 anos e uma entre os 50 e os 59 anos.

No total, há agora em Portugal 45.770 casos ativos de Covid-19.

Neste mesmo dia em 2020, o número de novas infeções em Portugal era de 4.044, para um total 84.004 casos ativos. Nesse dia, registaram-se 74 mortos e estavam internadas nos hospitais 3.241 pessoas, das quais 498 em cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.126.318 casos da doença, dos quais 1.062.195 conseguiram recuperar e 18.353 acabaram por morrer.