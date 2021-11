Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 14 mortos e 2.560 infetados com Covid-19. O número de internados subiu para 649, mais 21 do que ontem, mas manteve-se a nível de cuidados intensivos (93, sem alteração relativamente a ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona do país com maior número de novas infeções, com 831, seguida do Norte, com 780, e o Centro com 568. O Algarve conta com 183 novos casos e o Alentejo com 93. Nas regiões autónomas, a Madeira regista 89 novos casos e os Açores 16.

Por faixa etária, os que tem entre 40 e 49 anos registam o maior aumento, 448 casos, seguidos da faixa etária entre os 50 e os 59 anos, com 379 casos. Os maiores de 80 anos é a faixa etária com menor número de novos casos (

Das 14 vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos, sete tinham entre 70 e 79 anos, duas entre os 60 e os 69 anos e uma entre os 50 e os 59 anos.

No total, há agora em Portugal 45.770 casos ativos de Covid-19.