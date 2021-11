Dois mortos em incêndio num navio ao largo do Cabo Espichel

Duas pessoas morreram na sequência de um incêndio a bordo de um navio mercante, ao largo do Cabo Espichel. A notícia foi confirmada à Agência Lusa por fonte da Marinha.

As duas vítimas ainda foram resgatadas com vida por uma aeronave da Força Aérea com uma equipa do INEM a bordo. Na altura, estavam inconscientes "com suspeitas de inalação de fumos".



As chamas deflagraram na casa das máquinas e deixaram a embarcação à deriva.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa recebeu o alerta na noite de segunda-feira, pelas 22h45, e enviou o navio da Marinha Portuguesa NRP António Enes e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, com uma equipa médica do INEM a bordo.



O navio, com bandeira de Malta, tinha 23 pessoas a bordo e estava a cerca de 51 quilómetros da costa portuguesa.



“O incêndio, confinado ao espaço da casa das máquinas, foi extinto com recurso aos meios e elementos do próprio navio, provocando dois feridos, em estado inconsciente com suspeitas de inalação de fumos”, revela o comunicado da Marinha enviado à redação.



O navio ficou sem propulsão, por isso, a corveta António Enes permanece no local, “acompanhando o navio sinistrado e mantendo a segurança na área”.