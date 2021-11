Covid-19. Vacinar crianças pode ser importante para “reduzir confinamentos nas escolas”

Numa altura em se espera pela decisão da Autoridade Europeia do Medicamento (EMA), a pediatra diz à Renascença que há vários fatores a ter em conta.

“Ela será importante se isso permitir reduzir as medidas e confinamento nas escolas e os isolamentos obrigatórios”, afirma a presidente do organismo à Renascença .

A Sociedade Portuguesa de Pediatria considera que vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos contra a Covid-19 pode ser importante para normalizar a vida académica dos alunos.

A luz verde chega com ressalvas, dado que os risco(...)

“É preciso ter também em conta os casos por faixa etária, a transmissão e a responsabilidade das crianças na infeção, dados aos quais a Sociedade não tem acesso”, adianta, numa entrevista à agência Lusa.

Numa posição divulgada nesta terça-feira, assinada pela direção e pela comissão de vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP), a organização lembra que as vacinas foram testadas em ensaio clínico em 1.517 crianças e que se mostraram seguras e eficazes.

“Os estudos científicos indicam que a transmissão parece ser baixa em idades mais jovens, mas não conhecemos os dados nacionais e será necessário ter acesso a esses dados para perceber a importância de vacinar crianças neste grupo etário”, reforça.

A SPP considera ainda que, “como muitos adultos agora estão protegidos pela vacinação, é natural que a proporção de novos testes positivos encontrados em crianças seja maior do que antes”, especialmente com a "testagem intensiva das crianças" a frequentar as escolas.