“A liderança obriga a decisões consequentes”, diz Gouveia e Melo

Em liderança, é preciso ter coragem de tomar decisões contra vontade de grupos ou de interesses, defendeu, nesta terça-feira, o vice-almirante Gouveia e Melo

“A liderança obriga também a boas decisões, a decisões que são consequentes, que cumprem com os objetivos e muitas vezes as decisões têm de ser feitas contra vontade de grupos ou de interesses”, afirmou durante a sua intervenção na 1.ª edição do Open Day do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em Évora.

“Tem de haver coragem para tomar essa decisão. E essa coragem, muitas vezes, quando há incerteza é preciso decidir com a boa informação que temos naquele momento”, acrescentou o antigo coordenador da “task force” para a vacinação contra a Covid-19.

Nesta primeira edição do Open Day do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, Gouveia e Melo foi responsável pela “talk” com o título “A experiência da Task Force para a vacinação: liderança e colaboração”.