Terceira dose. Arranca vacinação dos profissionais do setor social e bombeiros

Os profissionais do setor social e os bombeiros envolvidos no transporte de doentes começam a ser vacinados com a terceira dose da vacina contra a Covid-19, a partir desta segunda-feira.

Depois dos profissionais da saúde terem começado a ser vacinados na semana passada, cerca de 28.000 bombeiros que desempenham a função operacional do transporte pré-hospitalar vão receber a dose de reforço da vacina.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), a seleção e ordem de vacinação é da responsabilidade do respetivo comandante de cada corporação de bombeiros, tendo por referência os critérios operacionais definidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Além dos bombeiros e dos profissionais de saúde e do setor social, estão atualmente a ser vacinados em Portugal com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 as pessoas com mais de 65 anos.

Mais de 1,5 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, tendo sido também administradas mais de 750 mil doses de reforço e adicionais da Covid-19, segundo dados da DGS.

A modalidade "casa aberta", para pessoas com 75 ou mais anos, vai continuar disponível durante a semana. A DGS pede às pessoas para que, antes de irem ao Centro de Vacinação da sua área de residência, consultem o horário de funcionamento do mesmo no site.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.321 pessoas e foram contabilizados 1.122.283 casos de infeção.