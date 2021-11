"Queremos que o Natal não seja igual ao do ano passado"

O secretario de Estado Adjunto e da Saúde pede que as pessoas façam os possíveis para serem vacinadas em breve, recordando que isso pode fazer a diferença para o período das festas que se avizinha.

“Queremos que o Natal das nossas famílias não seja igual ao do ano passado, em que pessoas passaram sozinhas, queremos que as famílias possam estar juntas, por isso estou a fazer um apelo para que as pessoas se antecipem e para que possamos ganhar um grande nível de adesão, para que as pessoas possam passar o Natal com maior serenidade junto das suas famílias. Mas para isso é necessário que durante este mês haja uma grande adesão”, diz Lacerda Sales.

Garante que os meios para a vacinação vão ser reforçados, até ao final da semana. O objetivo é fazer face ao aumento de pessoas que vão ser vacinadas com a dose de reforço contra o novo coronavírus.

O número duplicou e para manter a meta de vacinação até ao Natal, são preciso mais meios, explica.

“Não põe em causa o objetivo que existia na altura, e vamos tentar vacinar o maior número de pessoas possível no menor tempo possível. Ainda esta semana, garantidamente, vamos ter esse reforço de recursos humanos e de logística.”

Lacerda Sales falava com os jornalistas à margem de uma visita em que acompanhava a vacinação de bombeiros e profissionais do setor social, esta segunda-feira.