Morreram 18 pessoas de Covid-19. Já não havia tantos óbitos desde agosto

Já o índice de transmissibilidade — o R(t) — a nível nacional está em 1,19 (na última atualização estava em 1,17) e no continente em 1,20 (estava em 1,18).

A incidência, o número de novos casos nos últimos 14 dias por 100.000 habitantes, é agora de 228,9 casos a nível nacional, quando na última atualização, sexta-feira, estava nos 191,2. No continente, era de 228,8, enquanto que até aqui estava nos 190,9.

Já não se registavam tantos óbitos desde o dia 9 de Agosto. Das mortes registadas ontem 11 são de pessoas com mais de 80 anos, três tinham entre 50-59 anos, dois entre 70-79 anos, um entre 60-69 anos, e outro entre os 40-49 anos.

Há mais 1.475 doentes com Covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde neste domingo. Foram ainda registadas mais 18 mortes associadas à doença nas últimas 24 horas e há também mais pessoas internadas: mais 31.

Nos cuidados intensivos, há mais quatro camas ocupadas por causa do SARS-Cov-2, num total de 93. O total de internamentos é agora de 628. O número de internados está a subir há 16 dias seguidos.



Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região que regista mais novos casos (497) e de óbitos (oito). Segue-se a região Norte, com mais 470 infeções, e duas mortes a registar.

A região Centro conta mais 159 casos e quatro mortes com Covid-19. O Algarve surge logo a seguir, com mais 176 doentes, e dois óbitos associados ao novo coronavírus.

Na Madeira, foram registadas mais 62 infeções e duas mortes, enquanto no Alentejo há mais 108 casos, mas sem mortes no dia de ontem. Nos Açores, há mais três doentes com Covid-19 e nenhuma morte.

Ainda segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas recuperaram da doença 658 pessoas, sendo que desde o início da pandemia já se curaram da doença mais de um milhão de pessoas.

O número de casos ativos aumentou em 799, para um total de 45.759. Já morreram de covid-19 em Portugal 18.339 pesssoas.