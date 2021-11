Ministério Público fez 33 buscas para investigar crimes em negócios de futebol

O Ministério Público confirma que foram cumpridos, no dia de hoje, 33 mandados de busca, principalmente no Porto e em Lisboa, abrangendo instalações de sociedades, incluindo uma SAD e uma instituição bancária, bem como diversas residências.

Na manhã desta segunda-feira, a SIC noticiou que estavam a decorrer buscas no Estádio do Futebol Clube do Porto. Entre outros dirigentes, as buscas envolvem o próprio presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

As diligências estão no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal cuja investigação se encontra a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e conta com a estreita colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP).



Em causa estão suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento, relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios.