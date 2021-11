Madeira. A maioria dos infetados e internados com Covid-19 não são vacinados

O secretário regional da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, avança que 60% dos infectados e internados com Covid-19 não estavam vacinados.

Depois de anunciadas as novas medidas pelo governo regional, só nos últimos quatro dias foram vacinados com a primeira dose contra a covid-19 cerca de 2.560 pessoas.

Os restantes 40% são de vacinados "com comorbilidades". "Devem ser protegidos por todos os que os rodeiam, família e sociedade", pediu o secretário regional da Saúde da Madeira.

Pedro Ramos fala em adesão de quem percebeu e compreendeu a mensagem. "Todos são necessários para controlar esta pandemia", disse o governante. "Não queremos ter a pandemia dos não vacinados como na América, e alguns países europeus como a Áustria, a Alemanha, a Holanda", acrescentou.

Em relação às crianças, Ramos disse que estão a ser afetadas, e que está a espera da decisão da Agência Europeia do Medicamento para avançar com a vacinação dos menores. São as crianças entre os cinco e os 11 anos, que representam 24.248 cidadãos da Madeira.