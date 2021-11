Lojas do Cidadão com atendimento alargado até final do ano

Tendo em conta o impacto da modalidade Casa Aberta e porque os documentos expirados (cartão do cidadão e passaporte) só terão validade até ao fim do ano, o Governo anunciou nesta segunda-feira o reforço do atendimento nas Lojas do Cidadão e no balcão do Instituto de Registos e Notariado (IRN) do Campus de Justiça.

“Mantemos um registo de aumento do tempo de atendimento, dos horários de atendimento na generalidade dos locais que agora integravam o sistema Casa Aberta, onde vamos passar a ter atendimento em nove locais: oito Lojas do Cidadão e o balcão do Campus da Justiça”, anunciou a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem numa conferência de imprensa, em Lisboa.

O atendimento vai ser, assim, reforçado com o alargamento dos horários de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h00 e aos sábados entre as 8h00 às 15h00, já a partir do próximo sábado, dia 27.