Hospital de Évora inicia terceira fase da vacinação de profissionais de saúde

O Hospital do Espirito Santos de Évora (HESE) anunciou, esta segunda-feira, o inicio da terceira fase de vacinação contra a covid-19 dos seus profissionais de saúde.

A campanha “teve início na quinta-feira, dia 18 de novembro, no HESE, dando cumprimento à Norma nº 002/2021 de 30/01/2021”, e, até à data “foram vacinados 480 profissionais”.

Citada numa nota enviada à Renascença, a diretora clínica do hospital eborense, Isabel Pita, refere que é “com muita satisfação que avançámos com a terceira fase de vacinação dos profissionais contra a covid-19 no nosso Hospital, dando cumprimento à norma da Direção-Geral da Saúde”.

À semelhança do que aconteceu na primeira campanha iniciada no HESE, no inicio deste ano, os profissionais são contatados por mensagem, “com data e hora da vacinação”, a decorrer em dias específicos, “nas instalações do futuro laboratório de biologia molecular”, indica o comunicado.

A médica Isabel Pita esclarece que se pretende “manter um dos principais objetivos deste Conselho de Administração, desde o início da pandemia, que é manter a segurança de todos os profissionais".

Para este processo de vacinação foi constituída uma equipa multidisciplinar de 23 profissionais, que inclui um administrador hospitalar, três médicos, dois farmacêuticos, uma técnica de farmácia, sete enfermeiros, seis assistentes técnicos e três assistentes operacionais.