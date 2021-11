Governo contrata veterinários para apoiar bem-estar dos animais de companhia

O Governo contrata esta segunda-feira 20 veterinários para dar apoio ao bem-estar dos animais de companhia, depois de no início deste ano estas competências terem passado para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Foi atribuído um financiamento superior a 10 milhões de euros para serem investidos no bem-estar dos animais, através das autarquias locais e das associações zoófilas.

À Renascença, o ministro do Ambiente explica que as prioridades deste financiamento são “identificar, ter a maior informação sobre todos os animais que existem, estabilizar para garantir a sua não multiplicação, adotar e criar formas de levar responsavelmente estes animais a conviverem com famílias e envolver ao máximo todas as entidades do setor onde as autarquias e as associações zoófilas têm um papel primacial”.