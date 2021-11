Derrocada isola habitantes da ilha de São Jorge. Drone vai dar apoio

O acesso à Fajã de São João, concelho da Calheta, ilha de São Jorge, está hoje obstruído devido a uma derrocada, "não havendo vítimas a registar" entre os 32 habitantes que ficaram isolados, divulgou o Governo dos Açores.

Numa nota, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) revelou que a derrocada foi registada pelas 7h30 (mais uma hora em Lisboa) e que, pelas 12h00, era aguardado um ponto de situação relativamente à extensão e dimensão dos danos, assim como a previsão para se proceder aos trabalhos de desobstrução da estrada para permitir o livre acesso à fajã.

De acordo com o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Calheta, que está no terreno, "existem boas comunicações, quer via rede móvel, quer via rádio".

No local, encontram-se elementos dos Bombeiros da Calheta, da Direção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Calheta, estando a ser preparado um drone da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas para dar apoio à situação.

Por questões de segurança é solicitado à população que não se dirija à zona afetada.