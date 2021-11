Covid-19. Nova task force prepara-se para intensificar vacinação, anuncia António Costa

Veja também:

A nova task force que coordena a vacinação contra a Covid-19 vai apresentar esta terça-feira vários cenários para intensificar o processo de imunização antes do inverno, anunciou o primeiro-ministro António Costa.

Em declarações à entrada da cerimónia de inauguração da CNN Portugal, Costa anunciou que “o coronel Penha Gonçalves irá apresentar os cenários para intensificar o ritmo da vacinação, tendo em vista assegurar a vacinação daqueles grupos definidos como alvo”.

“Neste momento, já temos 66% das pessoas vacináveis com mais de 80 anos vacinadas e já temos mais de 30% das pessoas com mais de 65 anos, também vacinadas”, acrescentou o primeiro-ministro que, por outro lado, assegura que estão reunidas as “condições para cumprir a meta a que nos tínhamos proposto, que era até 19 de dezembro vacinar as pessoas que são vacináveis”.

Nestas declarações, o primeiro-ministro aproveitou ainda para apelar, uma vez mais, à vacinação contra a Covid-19.

Moedas anuncia maior centro de vacinação anti-Covid

Entretanto, o presidente da Câmara de Lisboa anunciou para 1 de dezembro a inauguração do "maior centro de vacinação do país em Lisboa na Expo, na FIL".

Carlos Moedas estima que, com este novo centro de vacinação, será possível duplicar o número de pessoas diariamente vacinadas, para seis mil por dia, ou, no melhor dos cenários, para nove mil, caso se junte a vacinação contra a gripe.