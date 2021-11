Buscas no Dragão. Suspeitas envolvem contratos de transmissões

Estão a decorrer esta manhã buscas no Estádio do Futebol Clube do Porto.

A operação, levada a cabo pelo Ministério Público e a Autoridade Tributária, está relacionada com suspeitas envolvendo os contratos de transmissão dos jogos do FC Porto, com a antiga Portugal Telecom. O negócio foi, na altura, intermediado pela empresa de Bruno Macedo, um dos principais arguidos na operação Cartão Vermelho.

Segundo a revista Sábado também estão em causa negócios de transferências de jogadores e as buscas em curso incluem as casas de vários empresários ligados ao futebol, como Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em causa podem estar estar suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais num processo que resulta da Operação Cartão Vermelho.

A Renascença já contactou o FC Porto e a Procuradoria Geral da República para pedir esclarecimentos, mas aguarda resposta.





[Em atualização]