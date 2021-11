Acabou o prazo. Chefes de urgência do Santa Maria demitem-se

Foi concretizada a ameaça de demissão dos dez chefes das Urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que nesta segunda-feira apresentaram a demissão em bloco.

A notícia está a ser avançada pela RTP.

No passado dia 10, estes médicos, chefes da equipa de urgência cirúrgica, tinham dado até dia 22 (esta segunda-feira) para serem encontradas soluções para os problemas existentes, nomeadamente a situação da escala de serviços, que consideram “não ser exequível”.

Nessa altura, os clínicos pediram também uma reunião urgente com o diretor clínico do hospital, que se mostrou disponível para aceitar as exigências.