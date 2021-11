Tentava furtar cobre, mas foi apanhado e detido

Um homem de 54 anos, com antecedentes criminais, foi detido em flagrante quando tentava furtar cobre do interior de uma casa em construção, no concelho de Paredes, informou hoje a GNR.

Em comunicado, esclarece que, "na sequência de uma denúncia de um furto em interior de residência, que se encontra em construção, com recurso a arrombamento de porta", os militares da Guarda detetaram um homem a tentar furtar cobre.

No seguimento das diligências policiais, o suspeito foi detido em flagrante e o cobre recuperado, tendo sido entregue ao seu legítimo proprietário, refere a GNR.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza já foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Penafiel, tendo ficado sujeito a apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto.