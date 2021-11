Nuno Santos sobre a CNN Portugal: “Todos são nossos concorrentes”

"Sinto que há um grande frenesim no mercado” admite Nuno Santos. O diretor da CNN Portugal, o novo canal de informação que vai para o ar a partir desta segunda-feira considera que a chegada da marca global de notícias está a gerar alguma agitação no mercado. Questionado sobre quem são os concorrentes diretos, Nuno Santos revela: “Todos são nossos concorrentes e nós concorremos com todos”. Segundo o diretor do canal, tanto concorrem “com os canais de televisão, como com a Rádio Renascença, as edições digitais dos jornais de papel, com os jornais nativos digitais”. Na opinião do ex-diretor da TVI, este é "o mundo que temos”, onde todos devem “procurar fazer melhor, ser mais consistentes na oferta e deixar à escolha do público onde quer estar”. Em entrevista à Renascença, Nuno Santos defende que a CNN Portugal “nasce para acrescentar valor àquela que já é a oferta que temos, seja na televisão, no digital ou na rádio”, e onde a nova equipa vai procurar fazer “um jornalismo de confiança, proximidade e onde os factos prevalecem”. “Se eu pudesse fazer uma crítica ao jornalismo que se pratica em Portugal, diria que talvez tenhamos um excesso de opinião, em contraponto, com a menos atenção aos factos e à verificação dos factos”, explica Nuno Santos. Numa voz tranquila, Nuno Santos explica que serão “julgados” pelo jornalismo que produzirem, é pelo menos isso que diz à sua equipa. Embora tenham uma “marca global muito forte” por trás, como a CNN que está “em 450 milhões de lares à escala global”, a CNN Portugal terá como foco “fazer um canal feito por portugueses, em Portugal e destinados aos portugueses”.

Nuno Santos considera que terão de “ser hábeis em identificar os conteúdos que tocam ao público portugueses” e serem “capazes de os exibir”. Além de irem beber alguns conteúdos à casa mãe, em temáticas “que são globais e não locais”, como “a questão ambiental”, vão também abordar “outras temáticas que estão fora do jornalismo puro e duro, como o ‘lifestyle’, e as viagens”, destaca Nuno Santos. Nascer em plena crise política “Podemos e seremos surpreendentes”, diz Nuno Santos sobre a televisão que querem fazer. Mas o diretor da nova CNN Portugal fala também do momento particular em que a marca internacional se instala no nosso país. “Quando celebramos o acordo com a WarnerMedia, não tínhamos o dado de que existiria uma crise política em Portugal na altura em que estamos a entrar no ar”, diz Nuno Santos. O diretor da CNN Portugal, questionado sobre o investimento em media numa altura em que o mercado publicitário está ainda sob o efeito da pandemia, explica que “muitas vezes uma crise política significa também algum impasse do ponto de vista da economia, algum arrefecimento”.