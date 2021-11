Açores sob aviso laranja devido a previsão de chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou, ao início da tarde deste domingo, para laranja o aviso de chuva, por vezes forte, nos grupos Central e Oriental dos Açores até ao início da manhã de segunda-feira.

O IPMA alerta para a possibilidade de valores acumulados de precipitação entre 20 a 40 litros por metro quadrado numa hora "em algumas zonas dos grupos Central e Oriental" dos Açores.

Num comunicado enviado esta tarde às redações, a delegação dos Açores do IPMA explica que "a depressão com um sistema frontal associado, que tem afectado o estado do tempo nas últimas horas em todas as ilhas do arquipélago está a intensificar-se".

Segundo o mesmo comunicado assinado pela meteorologista da delegação dos Açores do IPMA, Carolina Medeiros, prevê-se que possam ocorrer valores acumulados de precipitação entre 20 a 40 l/m2 em 1 hora em algumas zonas dos Grupos Central e Oriental".

O IPMA já tinha colocado as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo por causa das previsões de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Numa nova atualização emitida ao início da tarde de hoje, o IPMA coloca sob aviso laranja as ilhas dos grupos Oriental (São Miguel e Santa Maria) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) entre as 13:00 locais (14:00 em Lisboa) de hoje e as 08:00 locais (09:00 em Lisboa) de segunda-feira.

O aviso laranja é o terceiro numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações meteorológicas.