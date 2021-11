Detidos dois homens suspeitos de homicídio tentado na linha de Cascais

A Polícia Judiciária anunciou neste sábado a detenção de dois jovens suspeitos de um crime de homicídio tentado, outro de ofensa à integridade física e dois de detenção e uso de arma proibida, em setembro, na linha ferroviária de Cascais.

Num comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve os dois jovens, estrangeiros de 19 anos, sendo as vítimas, de 22 e 32 anos, também estrangeiras, todos homens.

"Os factos ocorreram na via pública, mais concretamente na plataforma da estação e linha férrea da estação de Santos, na linha ferroviária de Cascais, durante a madrugada de dia 19 de setembro de 2021", adianta o comunicado, explicando que os crimes ocorreram "na sequência de uma altercação mantida entre dois grupos" de pessoas que "se intensificou na plataforma da estação ferroviária de Santos, enquanto esperavam pelo comboio com destino a Cascais".

A PJ esclarece que, "na sequência do conflito e dos confrontos físicos subsequentes, uma das vítimas foi atingida com múltiplos golpes de arma branca, tendo sido deixada sobre a via férrea em estado muito grave" e "só a intervenção de terceiros permitiu o seu resgate a tempo de não ser sido colhida pelo comboio".

"Esta vítima foi assistida no local pelos serviços do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e transportada a unidade hospitalar, onde permaneceu internada por cerca de uma semana, tendo recuperado das lesões que lhe foram infligidas", revela a PJ, precisando que "uma segunda vítima foi atingida também por golpe de arma branca", tendo necessitado, igualmente, de cuidados médicos num hospital.

O comunicado acrescenta que, "após a execução dos crimes, os agressores ausentaram-se para parte incerta, sem que tenham retirado a vítima da via-férrea ou providenciado qualquer socorro para a mesma".

A PJ salienta que "estes factos ocorreram num período temporal em que se verificaram algumas circunstâncias criminosas graves contra a vida e contra a integridade física na cidade de Lisboa e que suscitaram entre a população residente e frequentadora da cidade forte sentimento de insegurança, sobretudo nos períodos noturnos e nesta zona urbana".

Aos arguidos, detidos fora de flagrante delito, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.