🔴 Siga em direto a reunião do Infarmed. Pandemia a subir, o que fazer?

Três meses depois, esta sexta-feira vários especialistas reúnem-se no auditório da sede do Infarmed para fazer um ponto de situação sobre a Covid-19 em Portugal, numa altura em que o número de casos diários está a aumentar, bem como o número de vítimas mortais.

O encontro foi convocado pelo primeiro-ministro, António Costa, que já avançou não antever a necessidade de adotar medidas de controlo da pandemia que impliquem um novo estado de emergência.

A reunião conta também, pela parte política, com a participação do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e de membros de partidos com representação parlamentar.

Da parte dos especialistas, será apresentada a situação epidemiológica no país e na Europa, e também dados sobre a evolução da pandemia, vacinação e sua efetividade contra a Covid-19, e ainda intervenções da 'task force' das ciências comportamentais e propostas para prevenir e controlar a pandemia em Portugal.

"Portugal na quinta fase pandémica"

Pedro Pinto Leite , da Direção-Geral da Saúde, assume claramente que "Portugal encontra-se de momento na quinta fase pandémica", com uma incidêndia média a 14 dias de 203 casos por 100 mil habitantes.



No entanto, ressalvou Pedro Leite, o impacto na mortalidade e internamentos é menor do que em fases anteriores.

Os grupos etários com maior incidência é dos 0-9 anos, segue-se dos 20-29 anos e dos 30 – 39 anos. Todos os grupos etários tem tendência crescente, exceto os maiores dos 80 anos, o que pode já refletir a administração das doses de reforço, admitiu o especialista.

O Algarve é a região do país onde se nota maior diferença nos contornos da pandemia. Nesta região, a faixa etária entre os 30 e os 39 anos lidera na incidência, seguida de faixas etárias mais velhas. Os surtos na região são sobretudo em escolas e universidades, como acontece no resto do país, mas também surgem em contexto familiar e em festas.

Já Henrique Barros, epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto considera que há "uma evidente diferença entre o primeiro e o segundo ano" de pandemia. Barros diz que é possível verificar o quadro sazonal da doença e que já "se adivinha muito bem a transformação endémica".

O especialista não tem dúvidas que as diferenças devem-se ao processo de vacinação e fez as contas ao que as vacinas já evitaram: 200 mil infeções, mais 55 mil dias de internamento em cuidados intensivos e pouparam 2.300 vidas .

Henrique Barros disse ainda que, para evitar duplicação de casos, devem evitar-se reuniões "com mais de 50 pessoas". Já na reta final da intervenção, o especialista defendeu que, assim que estiver disponível, a vacinação de crianças "deve ser uma prioridade", assim como deve ser uma prioridade o reforço da vacinação, à medida que o tempo for passando. Barros aconselhou ainda a manutenção "de medidas não farmacológicas individuais".

O especialista disse ainda que a "Covid não vai ter uma presença tão relevante" e que "vamos viver como sempre vivemos com uma maior prevalência de infeções respiratórias", nos meses mais frios do ano.