Rui Moreira. PRR é "oportunidade única" para a nova ponte do Metro do Porto

Na sessão em que foi debatida a construção da nova ponte sobre o Douro, que permitirá a extensão da linha amarela do metro, Moreira salientou que as cidades têm hoje “uma oportunidade concedida pelo PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], que permite fazer alguma coisa, mas isso também se exige que se faça num tempo curto”.

“Atendendo aos compromissos de descarbonização, mas também aos problemas que já hoje temos nas duas cidades, em Gaia e no Porto, é hoje mais ou menos inevitável perceber que, se queremos resolver alguma coisa, temos de fazer um forte investimento no transporte público e que transporte público e a ligação Gaia-Porto é absolutamente fundamental”, destacou Rui Moreira.

Rui Moreira manifestou também preocupação com a “inserção do canal naquele que é o tecido da cidade”.

“A escolha desta altura da ponte e desta entrada da ponte na malha urbana do Porto causa, necessariamente, impactos a nível do património edificado da cidade do Porto, causa fortes impactos na Universidade [do Porto], no campus da Universidade, e em propriedades privadas, algumas das quais têm particular valor pelas pessoas que lá viveram”, detalhou, acrescentando que, para chegar a uma solução, serão precisas cedências.

O concurso para o projeto de conceção da ponte que permitirá a ligação de metro de Santo Ovídio, em Gaia, à Casa da Música, no Porto, está neste momento suspenso, devido a uma contestação de um dos concorrentes.

No âmbito deste concurso, já tinham sido anunciados, em 18 de outubro, os três projetos finalistas.

O júri do concurso atribuiu o primeiro lugar ao consórcio liderado por Edgar Cardoso: Laboratório de Estruturas que propõe uma solução tipo pórtico com escoras inclinadas, com betão como principal material e uma altura superior à da Ponte da Arrábida.

Já o segundo lugar foi atribuído ao projeto do consórcio liderado pela COBA, que apresenta uma solução de arco com tabuleiro a nível intermédio, com pilares de betão armado nas encostas e pilares metálicos sobre o arco.

O terceiro lugar foi atribuído ao consórcio liderado pela Betar - Consultores, cujo projeto assenta numa solução de pórtico de pilares inclinados e assimétricos nas margens, com o tabuleiro a ser constituído por aço e betão e os pilares e encontros em betão armado.