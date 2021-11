Lisboa recebe o primeiro café que forma e emprega pessoas com trissomia 21 e autismo

Vai abrir em Lisboa, na Calçada da Estrela, mesmo em frente à Assembleia da República, o primeiro café-restaurante solidário e inclusivo.

De origem francesa, o 1º Café Joyeux vai dar formação e emprego a pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, como por exemplo, a trissomia 21 ou o autismo.

Trata-se de um conceito inovador, que surgiu em 2017 pelas mãos de Yann e Lydwine Bucaille.

Os fundadores desta cadeia de restauração dizem que a missão do projeto "é tornar a diferença visível, promover a integração social e proporcionar ofertas de emprego a pessoas que se encontram afastadas do meio laboral".

Na sequência de um acordo celebrado entre a Fundação Émeraude Solidaire e a Associação VilacomVida, nasce assim o primeiro franchising da marca Café Joyeux fora de França.

A Associação VilacomVida tem como objetivo "a criação de cinco a sete cafés-restaurantes JOYEUX em território português até 2026, permitindo desta forma o emprego de perto de uma centena de colaboradores Joyeux", informa a instituição.

O Joyeux permite a cada colaborador "ganhar confiança, experiência e sentir-se parte verdadeiramente integrante da empresa, uma vez que todos os processos e receitas são pensados de raiz para promover a sua autonomia".

A abertura do café em Portugal acontece na véspera do encerramento da 25.ª edição da Semana Europeia da Empregabilidade de Pessoas com Deficiência.