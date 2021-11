Boletim DGS. Cinco mortes e 2.371 novos casos de Covid-19

O boletim epidemiológico diário da Direcção Geral de Saúde regista, esta sexta-feira, 2.371 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 e cinco óbitos associados à Covid-19.

A faixa etária com maior número de casos - 394 - é a dos 40-49 anos. Segue-se a dos 20-29, com 349 infeções e a faixa 30-39, com 319



O relatório mostra que há um aumento do número de internamentos em enfermaria e também em cuidados intensivos. Estão internadas 528 pessoas, mais cinco do que na quinta-feira, das quais 79 em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que nas últimas 24 horas.

Dos óbitos registados, dois ocorreram no Centro, um deu-se no Norte, um em Lisboa e Vale do Tejo e um na Madeira.



A incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias, em Portugal, está agora nos 191,2 casos por 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus passou para 1,17.

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.