Subsídio de desemprego. Prorrogação do pagamento será sempre de seis meses

A Segurança Social vai pagar por mais seis meses o subsídio de desemprego a todos aqueles que percam esse direito durante este ano, ainda que isso signifique uma prorrogação para lá do final do ano.

A medida está prevista na lei do orçamento de 2021. Foi uma medida extraordinária de apoio aos desempregados, aprovada pelos deputados, por iniciativa do PCP, face à situação pandémica.

A Segurança Social estava, no entanto, a dar uma indicação contrária às pessoas: informava de que apenas prorrogava o pagamento do subsídio pelos meses que faltavam até ao final do ano em curso. Ou seja, se o direito ao subsídio de desemprego terminava em Novembro, apenas prorrogava o pagamento pelo mês de Dezembro.

A Renascença pediu esclarecimentos ao Ministério do Trabalho. Do gabinete de Ana Mendes Godinho veio o esclarecimento de que o prorrogação do pagamento do subsídio de desemprego será sempre de seis meses, independentemente de esse período de prorrogação ultrapassar a data de 31 de Dezembro deste ano.