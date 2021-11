Maiores de 65 anos já podem agendar dose de reforço da Covid-19 e vacina da gripe

Veja também:

Os maiores de 65 anos já podem fazer o autoagendamento para a dose de reforço da Covid-19 e vacinação contra a gripe. A informação é avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS lembra que ao acederem ao site "os utentes poderão selecionar o local e a data para a vacinação mais conveniente" para cada um. O utente depois recebe um SMS a confirmar data e hora da administração das vacinas.

Os utentes podem optar por tomar apenas uma das vacinas.



No comunicado, a DGS recorda ainda que está também disponível o regime de Casa Aberta "para pessoas com idade igual ou superior a 75 anos" e que são elegíveis para a dose de reforço no regime de “Casa Aberta” os utentes que não tiveram Covid-19 e já completaram o esquema vacinal há pelo menos 180 dias.



Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.283 pessoas e foram contabilizados 1.112.682 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.