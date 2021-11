Gondomar. Falta remover 1,5% dos resíduos perigosos de S. Pedro da Cova

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, adiantou esta quinta-feira à Lusa faltar remover 1,5% dos resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova, Gondomar, no distrito do Porto.

"Está tudo a correr bem. Tenho esperança de que a remoção dos resíduos fique concluída até final do ano", disse.

O autarca avançou esta informação à Lusa depois de o Conselho de Ministros aprovar esta quinta-feira a reprogramação dos encargos plurianuais com a aquisição de serviços para a remoção destes resíduos perigosos.

Segundo Marco Martins, esta é uma formalidade que acautela que, se alguma coisa transitar para 2022, há cabimento financeiro para a mesma.

A remoção destes resíduos começou em outubro de 2014, mais de 10 anos depois do depósito, tendo terminado em maio do ano seguinte, com a retirada de 105.600 toneladas.

Para dar seguimento à operação, o Estado alocou a esta empreitada 12 milhões de euros do Fundo Ambiental.

O concurso registou sete candidatos e em abril de 2018 foi anunciado que a remoção terminaria em 2019, mas o processo foi adiado devido a uma impugnação judicial que só conheceu um desfecho em 15 de novembro de 2019.

Em meados de maio foi tornado público que o Governo vai disponibilizar 2,2 milhões de euros para prolongar a remoção depois de ter sido detetado que existem mais 28 mil toneladas, valor que corresponde a mais 20% de resíduos ainda por retirar, de acordo com o que disse à Lusa o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins.

Ao longo dos anos, esta situação motivou perguntas e requerimentos de partidos políticos, bem como iniciativas locais como vigílias, concentrações e protestos, e o envio ao primeiro-ministro, António Costa, de milhares de postais com a frase "Remoção total dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova já", acompanhada de imagens a simbolizar sinais de perigo.