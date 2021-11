Covid-19. Outro dia com mais de dois mil novos casos e 12 mortos

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 12 mortos e 2.398 infetados com Covid-19. O número de internados continua a aumentar, mas não nos cuidados intensivos. Há neste momento 523 pessoas internadas com Covid nos hospitais portugueses, mais nove do que ontem, dos quais 72 em cuidados intensivos (menos três do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera novamente o número de novas infeções com 773 casos, seguida da região do Norte com 682 casos e o Centro com 521.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.115.080 casos da doença, dos quais 18.295 morreram e 1.055.650 conseguiram recuperar.