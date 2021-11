STE considera "positiva mas insuficiente" atualização salarial em linha com a inflação em 2022

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, considera positiva, mas insuficiente, a garantia dada pelo Governo de que a atualização salarial da função pública em 2022 não será inferior à inflação.

"Vimos este mecanismo como uma salvaguarda, isto é, não temos a certeza de qual é o valor em que vai ficar a inflação, mas quando o Governo se compromete a fazer uma formulação genérica de maneira que, se a inflação for superior, acompanhará a atualização com o valor da inflação, se for inferior ficará nos 0,9%", disse Helena Rodrigues.

"Não sendo uma grande evolução, mas é uma salvaguarda, é uma garantia, e, portanto, acompanhamos favoravelmente" a medida do Governo, sublinhou Helena Rodrigues no final de uma reunião suplementar com a equipa do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa.

A líder do STE defendeu, no entanto, que "há outros mecanismos que podem trazer rendimento disponível" aos trabalhadores da administração pública que devem ser analisados, apontando como exemplo o pagamento das contribuições para a ADSE.