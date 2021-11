Não-vacinados não comprometem missão, garante Marinha

Veja também:

O facto de 10% dos elementos da Marinha recusarem ser vacinados não põe em causa o cumprimento da missão deste ramo das Forças Armadas, garante a porta-voz Nádia Rijo.

A percentagem de militares que recusam ser vacinados para a Covid-19 está muito acima da média nacional, que é de 2%.

No caso da Marinha, segundo informação avançada esta quarta-feira de manhã pelo “Diário de Notícias”, é cinco vezes superior. Há cerca de 800 pessoas que não foram imunizadas.

À Renascença a porta-voz da Armada confirma o número, sublinhando que a vacinação não é obrigatória.

“Neste momento a Marinha tem 90% da vacinação completa a todos os seus militares, militarizados e civis. A vacinação na Marinha, tal como na sociedade em geral, tem um caráter voluntário”, diz.

"Relativamente à percentagem da Marinha que não tem efetivada a vacinação, estamos a falar de 10%, um valor que pode oscilar em função das admissões e saídas. Corresponde ao universo de total de militares, militarizados e civis. Não se pode especificamente associar este número apenas a militares e, entre os militares, aos que podem embarcar. Estes 10% é de um universo ainda bastante lato de toda a Marinha."

A porta-voz da Marinha adianta, por outro lado, que nenhuma missão da armada foi posta em casa por causa desta recusa. “A situação pandémica que se está a viver nunca impediu o cumprimento da missão. Esta percentagem de elementos da Marinha que não está vacinada não compromete de forma alguma o cumprimento da missão da Marinha”.

A Renascença confirmou que o Exército tem mais de 700 militares que recusaram a vacina contra a Covid e que segundo fonte contactada ficam automaticamente excluídos de missões internacionais.

O mesmo não se sucede na Marinha, porém, o que pode explicar o facto de haver nestemomento um surto a bordo da fragata Corte-Real, que está ao serviço da NATO na Suécia. Nádia Rijo garante, contudo, que neste caso foram seguidos "escrupulosamente" todas as normas da NATO. Já no surto a bordo do NRP Douro, que está ao serviço na Madeira, alguns dos infetados estavam vacinados, explica a porta-voz.

[Notícia atualizada às 10h31]