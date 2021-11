Desmantelada rede internacional dedicada ao furto de veículos no estrangeiro

A GNR desmantelou uma rede que se dedicava ao furto, recetação e viciação de viaturas, na zona centro e norte do país.

Nesta operação foi detido um homem de 69 anos por posse de armas proibidas, e foram constituídos arguidos cinco homens, com idades compreendidas entre os 35 e os 56 anos.

Foram também apreendidas 14 viaturas de alta cilindrada, várias matrículas associadas a veículos furtados, documentos de identificação de veículos furtados, três máquinas de diagnóstico de veículos, conjuntos de punção para viciação dos números de chassis, três telemóveis, diverso material informático, duas caçadeiras, 47 cartuchos, uma pistola de alarme, uma pressão de ar, entre outros.

Segundo a GNR, no âmbito das investigações foi possível “apurar a existência de um esquema com origem em França e na Suíça, onde são furtados ou dados como furtados veículos de alta cilindrada, sendo esses veículos transportados para Portugal, onde são rececionados e desmantelados para depois serem vendidos em peças, ou vendidos com outras matrículas, que configuram os crimes de furto qualificado, burla a seguros, recetação, falsificação e fraude fiscal”.

A investigação, que decorria desde março, deu origem a uma operação em vários pontos do país, envolvendo militares da Guarda Nacional Republicana de Viseu, Aveiro, Braga e da Guarda.

A operação abrangeu os concelhos de São Pedro do Sul, Viseu, Mangualde, Sernancelhe, Vagos, Vila Nova de Famalicão, Celorico de Basto e Seia, tendo sido “dado cumprimento a sete mandados de busca domiciliária e a 252 buscas não domiciliárias, nomeadamente em oficinas e em locais onde os visados possuíam os veículos parqueados”, lê-se no comunicado.