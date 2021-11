Rui Moreira assume que "foi incauto e era melhor não ter assinado" procuração

Rui Moreira admitiu que "foi incauto e era melhor não ter assinado" a procuração do Caso Selminho, em 2013, depois de ter tomado posse enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto.

O autarca respondeu às questões da juíza responsável pelo processo, do procurador do Ministério Público e do seu advogado de defesa.



Apesar de assumir, com base "no que sabe hoje", que a assinatura da procuração foi errada, Rui Moreira considera que, mesmo que tivesse indicado outra pessoa para assinar, "haveria quem acusasse" do mesmo, de qualquer das formas.

O presidente da CM Porto voltou a indicar que, na época, teve "dúvidas se devia assinar ou não" e que procurou o aconselhamento do então chefe de gabinete do executivo, Azeredo Lopes.

"O professor Azeredo Lopes disse que eu deveria assinar a procuração", explicou, mais uma vez. Rui Moreira disse ainda que a elaboração e o conteúdo da procuração não era da sua competência.

"Aquilo vem dos serviços jurídicos da Câmara. São eles que preparam. Nunca falei com o advogado escolhido para representar o município. Não o conheço, nem nunca lhe dei alguma instrução", reitera.

Oito meses depois, o autarca afirma que foi "alertado" pela diretora municipal da presidência, Raquel Maia, que era "conveniente declarar impedimento" na gestão do processo da Selminho.

"Trouxe-me um documento e assinei. Foi a minha última intervenção neste processo".