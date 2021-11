Porto. ​Nova ala pediátrica do Hospital de São João recebeu as primeiras crianças

A nova ala pediátrica do Hospital de São João , no Porto, já recebeu as primeiras crianças.

De acordo com a unidade hospitalar, "a ala de internamento, no piso 2, já finalizada e equipada, acolheu as primeiras 21 crianças e os seus familiares".

O hospital adianta que "progressivamente, ao longo do mês, todas as crianças dos vários serviços pediátricos serão transferidas, até à nova ala pediátrica funcionar em pleno".

"A obra da nova ala pediátrica deverá estar totalmente concluída nas próximas semanas, cumprindo o calendário e o orçamento, num valor global de cerca de 25 milhões de euros", refere ainda a unidade.